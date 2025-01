Grote uitdagingen in onderwijs op gebied van gelijkheid en mogelijkheden

Tijdens een conferentie over gelijkheid en mogelijkheden in Curaçaose onderwijs, dat gisteren werd gehouden in het auditorium van de Centrale Bank, is naar voren gekomen dat er grote uitdagingen zijn. Vooral op het gebied van basiskwaliteit en kansengelijkheid. Zo speelt armoede een grote rol in ongelijkheid in het onderwijs. Volgens twee recente rapporten, opgesteld door SEO Economisch Onderzoek in samenwerking met de University of Curaçao, voldoen verder weinig scholen aan de minimale kwaliteitsnormen. Tijdens de bijeenkomst werd een plan gepresenteerd om problemen aan te pakken.

Alle aanwezigen, vooral afkomstig uit het onderwijs, maar ook de politiek, benadrukten het belang van gelijkheid. Zo stelde minister-president Pisas dat nu het moment is aangekomen om daar iets aan te doen. Het rapport van SEO biedt een lijst met tien actiepunten om daar ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Een investering van 10 miljoen gulden zou veel verbetering brengen, aldus het rapport.