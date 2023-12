Guyana en Venezuela lossen grensgeschil vreedzaam op

De presidenten van Guyana en Venezuela willen het grensconflict vreedzaam oplossen. Dat hebben ze gisteren gezegd tijdens hun ontmoeting op Saint Vincent. President Nicolás Maduro van Venezuela en Mohamed Irfaan Ali van Guyana spraken elkaar twee uur lang en schudden elkaar de hand. Ze beklemtoonden dat het conflict over de olierijke Guyanese regio Essequibo niet met geweld wordt opgelost. Ze beloofden ook niet te dreigen met geweld. De kwestie moet volgens het internationale recht geregeld worden. De twee buurlanden zijn het echter niet eens over welke juridische instelling over deze kwestie zou moeten gaan. De twee hebben beloofd elkaar binnen drie maanden opnieuw te ontmoeten in Brazilië.