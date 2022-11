Hanchi Snoa slecht bereikbaar door verloederd gebouw

Een gebouw dat op instorten staat zorgt voor overlast in Punda. De Kaya A.M. Shon Toni Prince is sinds 12 oktober afgesloten voor doorgaand verkeer vanwege vallende stenen. Daardoor is Hanchi Snoa slecht bereikbaar. Het verkeer wordt sindsdien omgeleid via de Kuiperstraat. Door de slechte bereikbaarheid lijden sommige bedrijven in de straat schade. Het ministerie van VVRP is op de hoogte van het probleem. Doordat er sprake is van onverdeelde boedel laten de erfgenamen het gebouw aan zijn lot over. Het VVRP-ministerie beraadt zich over vervolgstappen.