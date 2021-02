Handboek voor natuurrampen op de eilanden

Dutch Caribbean Nature Alliance heeft een handboek uitgegeven over natuurrampen voor beschermde gebieden in het Caribische deel van het Koninkrijk. Het handboek is hier in te zien. Dit handboek kan door de beheerorganisaties van de beschermde natuurgebieden worden gebruikt om de gevolgen van weergerelateerde rampen te verminderen. Het handboek is gebaseerd op de ervaringen die de parkbeheerorganisaties op Saba, Sint Eustatius en Sint Maarten hebben opgedaan tijdens het rampzalige orkaanseizoen in 2017.

Hieruit zijn richtlijnen opgesteld voor het effectief omgaan met orkanen en zware weersomstandigheden met een focus op de beschermde natuurgebieden. De behoefte aan andere handboeken voor soortgelijke gebeurtenissen, zoals grote sargassuminstroom en pandemieën, werd door managers vastgesteld en er is ruimte gelaten om dergelijke aanvullende protocollen later op te nemen. Het handboek fungeert als een hulpmiddel om parkbeheerders en personeel te helpen bij rampenbeheer, voorbereiding, respons en herstel. De inhoud bevat details over het plannen en voorbereiden voor zwaar weer, het beoordelen van de impact op de natuur en te reageren en herstellen.