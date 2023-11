Heartbeat Street Festival in Pietermaai

De straten van Pietermaai krijgen een nieuw gratis muziekfestival: het Heartbeat Street Festival. Het vindt over ruim twee weken al plaats, op 25 november, en doel is geld in te zamelen en bekendheid te genereren voor de Hartstichting. De wereldmuziek van de Nederlandse band Arp Frique, uit Havana de band Arango y La Familia Cubana en Curacaose bands Blue Blood en Undercover zullen optreden op verschillende podia in Pietermaai.