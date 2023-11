Militaire samenwerking met Frankrijk en VS hernieuwd

Commandant der Zeemacht in het Caribisch Gebied Walter Hansen was de afgelopen dagen gastheer van militair topoverleg met verschillende andere landen. Collega’s uit de VS en Frankrijk waren te gast op Parera. Onderwerp van gesprek was illegale handel in het Caribisch gebied, zoals drugstransporten. Hansen, de Amerikaanse commandant en de Franse admiraal hebben een overeenkomst getekend om ook in de toekomst te blijven samenwerken in de wateren in onze regio. Het gaat dan om anti-drugs en Search and Rescue operaties.