Heel PNP op een lijn

Regeringspartij PNP staat vierkant achter al haar Statenleden. Dus ook achter Sheldry Osepa en Gwendell Mercelina. Dat meldt de partij in een verklaring. Afgelopen maandag steunden de twee PNP-parlementariërs een motie van de oppositie. Tot grote woede van de MFK. Sindsdien is er overleg tussen de twee coalitiepartijen. Volgens PNP is er nog geen enkele reden om de regeringsrelatie te verbreken.