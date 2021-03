Hiddink maakt selectie bekend

Guus Hiddink heeft dinsdag zijn eerste selectie als bondscoach van Curaçao bekendgemaakt. Zoals aangekondigd zit Vurnon Anita nu in de selectie. Eerder kwam hij uit voor Oranje. Verder kent 24-koppige selectie van Hiddink veel bekende gezichten, zoals Eloy Room, Cuco Martina, Juninho Bacuna, Charlison Benschop en Jarchinio Antonia. Curaçao speelt de komende interlandperiode twee wedstrijden in de WK-kwalificatie. Op vrijdag 26 maart is Saint Vincent en de Grenadines de tegenstander. Twee dagen later, op zondag 28 maart, neemt Curaçao het op tegen Cuba.