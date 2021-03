Onveilige kinderopvang gesloten

Een kinderopvang in de wijk Montaña Abou is vanmiddag door de politie gesloten. In de woning werden kinderen na schooltijd opgevangen. Maar volgens de Extra was het huis helemaal niet hiervoor ingericht. Daarnaast was het in de woning erg vies en was het ook niet veilig voor kinderen. Op sociale media hebben al veel mensen gereageerd op het artikel. Ze begrijpen niet dat ouders hun kinderen naar zo’n plek brengen. Volgens anderen zijn reguliere crèches te duur en gaan mensen daarom naar dergelijke illegale opvanghuizen.

Foto: Extra