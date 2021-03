Record aantal coronabesmettingen op Bonaire

Op Bonaire is dinsdag een record aantal coronabesmettingen geregistreerd. Op het eiland zijn er 129 actieve besmettingen. In één geval gaat het om een bezoeker. De rest zijn lokale personen. Op Bonaire hebben zich maandag 53 personen laten testen, daarvan bleken vandaag 23 personen positief. Er zijn vandaag zeven mensen hersteld. Twee coronapatiënten liggen in het ziekenhuis. De overheid drukt iedereen die symptomen heeft op het hart om zich te laten testen. Ook bij verkoudheid, keelpijn of koorts wordt aangeraden een test op Covid-19 te doen.