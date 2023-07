Historisch moment excuses koning Willem-Alexander

Premier Pisas heeft de excuses van koning Willem-Alexander een historisch moment genoemd tijdens de herdenking van de afschaffing van de slavernij, afgelopen zaterdag. De vergiffenis van de koning is een erkenning van het leed en lijden in het verleden. Hij prees ook de roep om vergiffenis van de koning. Pisas bestempelt de excuses van Nederland en de koning als moedig en waardeert de genomen verantwoordelijkheid om pijnlijke zaken uit het verleden aan te pakken. Volgens minister Van Heydoorn moet er nu gewerkt worden aan sociale stabiliteit. Volgens hem stapt Curaçao nu uit de schaduw van het verleden en de excuses vanuit Nederland zijn daar een belangrijk onderdeel van.

‘Van alle vormen van onvrijheid is slavernij wel het meest kwetsend, het meest vernederend, het meest mensonterend’, aldus Willem-Alexander.

..’Wij dragen de gruwelijkheid van het slavernijverleden met ons mee. De gevolgen daarvan zijn vandaag nog steeds te voelen in racisme in onze samenleving. Op 19 december vorig jaar heeft de minister-president namens de Nederlandse regering excuses aangeboden voor het feit dat mensen in naam van de Nederlandse staat eeuwenlang tot handelswaar zijn gemaakt, zijn uitgebuit en mishandeld. Vandaag sta ik hier voor u. Als uw Koning en als deel van de regering maak ik vandaag deze excuses zelf. Ze worden door mij met hart en ziel intens beleefd. Maar voor mij is er daarnaast nog een andere persoonlijke dimensie.

Slavenhandel en slavernij worden erkend als een misdaad tegen de menselijkheid. De stadhouders en de koningen van het Huis van Oranje-Nassau hebben hier niets tegen ondernomen. Ze handelden binnen het kader van wat toen wettelijk geoorloofd werd geacht. Maar het slavernijsysteem illustreerde het onrecht van die wetten.

De Tweede Wereldoorlog heeft ons geleerd dat je je niet tot het uiterste achter wetten kunt verschuilen wanneer medemensen tot beesten worden gereduceerd en aan de willekeur van machthebbers zijn overgeleverd. Op een gegeven moment groeit de morele plicht om op te treden. Temeer daar slavernij hier in Europees Nederland strikt verboden was. Wat in de koloniën en in de handel overzee normaal werd gevonden en op grote schaal werd gepraktiseerd en aangemoedigd, was hier niet toegestaan. Dat wringt.’

De volledige toespraak van de koning is hier te lezen.