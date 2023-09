Hof introduceert regeling small claims

De drempel om naar de rechter te stappen is verlaagd. Per 1 oktober treedt een nieuw reglement voor civiele zaken in werking. Hierin is een speciale regeling opgenomen voor ‘small claims’. Dat is een snelle, eenvoudige en goedkope procedure voor geldvorderingen tot maximaal 10.000 gulden. De inschakeling van een advocaat is niet verplicht. Op de small claim-zitting bespreekt de rechter de zaak met partijen en wordt gekeken of een minnelijke regeling mogelijk is. Als de zaak daarvoor te complex is, verwijst de rechter de zaak naar een gewone zitting. Ook aan die doorverwijzing zijn geen kosten verbonden.