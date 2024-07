Hof presenteert jaarverslag 2023

Het gemeenschappelijk hof van Justitie heeft in 2023 iets meer zaken binnengekregen dan in het jaar daarvoor. Dat blijkt uit het jaarverslag dat vandaag is gepresenteerd. Het aantal ingediende zaken nam toe met 2 procent naar 37 duizend zaken. Al ligt de instroom nog onder het niveau van de periode voor Covid. De toename was te zien bij het civiel- en het strafrecht. Bij bestuursrecht is daarentegen een afname zichtbaar, vooral in het aantal belastingzaken op Curaçao. Het aantal afgedane zaken nam toe met 5 procent. Hoewel het aantal zaken steeg sloot het hof 2023 af met een verlies van 771 duizend gulden.