Eerste lgbt-paar in ondertrouw

Op dezelfde dag dat het homohuwelijk mogelijk werd, is het eerste lesbische koppel in ondertrouw gegaan. Dat bevestigt Kranshi. Op 27 juli zullen de twee vrouwen elkaar het jawoord geven. Dat is precies binnen de wettelijk termijn van ondertrouw. Kranshi zal die dag extra maatregen nemen voor de privacy van het bruidspaar. Al ruim een jaar geleden is de burgerlijke stand begonnen met de voorbereidingen voor de invoering van het homohuwelijk. Het computersysteem is al aangepast, waardoor met een druk op de knop waar eerst man stond nu ook vrouw staat.

