Human Rights Caribbean viert historische overwinning

Human Rights Caribbean (HRC) is verheugd met de positieve uitspraak van de Hoge Raad in Den Haag. Vandaag vieren we een historische overwinning voor de waardigheid en rechten van LGBT-personen op Curaçao en Aruba. De Hoge Raad bevestigt de uitspraak in hoger beroep. Dat betekent dat paren van hetzelfde geslacht in Aruba en Curaçao kunnen trouwen. Dit markeert een cruciale mijlpaal in onze vier jaar durende strijd voor gelijkheid, zegt HRC-voorzitter Janice Tjon Sien Kie.

Deze uitspraak erkent dat de huidige wetgeving in strijd is met het discriminatieverbod van de Staatsregelingen van zowel Aruba als Curaçao. Het hof stelde in december 2022 terecht dat er geen rechtvaardiging is voor het uitsluiten van paren van hetzelfde geslacht van het huwelijk.

Na een lange en intensieve juridische strijd van vier jaar, kunnen we dit hoofdstuk eindelijk afsluiten. Dit triomf is geen solo aangelegenheid, maar het resultaat van een gezamenlijke inspanning van vele toegewijde individuen en organisaties. Human Rights Caribbean is dankbaar voor de inzet van alle betrokkenen die hebben bijgedragen aan deze zege, met name ons geweldige advocatenteam bestaande uit David Wever, Mirto Murray en de cassatieadvocaten van NautaDutilh. Maar ook onze lokale partners die strijden voor gelijkheid: Igualdat Kòrsou, Fundashon Orguyo Kòrsou, Kambrada en Curaçao Pride.

Een felicitatie gaat naar het lesbische koppel dat dapper deze juridische procedure met ons aanging. Zij kunnen elkaar nu eindelijk het jawoord geven. Deze uitspraak opent de deur naar een toekomst waarin liefde en commitment tussen mensen van hetzelfde geslacht volledig erkend en gevierd worden. Het biedt hoop en zekerheid voor toekomstige generaties dat gelijkheid en waardigheid gerespecteerd zullen worden.

Het is belangrijk te benadrukken dat deze uitspraak betrekking heeft op het burgerlijk huwelijk, en niet op religieuze huwelijken. Het burgerlijk huwelijk bij Kranshi is een wettelijke erkenning van de verbintenis tussen twee mensen, ongeacht hun geslacht. Religieuze instellingen behouden hun autonomie en kunnen zelf beslissen over hun interne huwelijkspraktijken.

De HRC-voorzitter wil afsluiten met het tweede gebod dat Jezus zijn discipelen gaf: ‘Heb uw naaste lief zoals uzelf’. (Mattheüs 22:39). ‘‘Laten we samen werken aan een wereld waarin liefde en respect voor iedereen centraal staan!’’