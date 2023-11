Hof wil meer onderzoek in moordzaak Rombley

Het hof is nog niet overtuigd van de onschuld van Vernond Rombley. Wel moet er meer onderzoek komen naar het bewijsmateriaal dat zijn advocaten hebben ingebracht. Het gaat dan specifiek om het verschil in lengte van Rombley en de dader op de bewakingscamera van de minimarket. De man op de video is tussen de 1.63 en 1.69 meter lang; Rombley is 1.76 meter. Rombley zit een celstraf van 15 jaar uit voor moord. Bij een roofoverval op een minimarket in 2014 kwam de Chinese eigenaar om het leven. Rombley zegt onschuldig te zijn. De familie hoopte dat er met een herzieningsverzoek verandering zou komen in de straf, maar het hof is nu alleen met een tussenvonnis gekomen. Als uit het onderzoek van het Nederlands Forensisch Instituut blijkt dat er een verschil is in lengte dan is het mogelijk dat de strafzaak over moet.