De gruwelijke oorlog in Gaza en Israël blijft de gemoederen bezighouden. Ook op Curaçao. Morgen vindt er een stille wake voor Palestina plaats in het Wilhelminapark. Deze is van half zes tot half zeven ‘s avonds. De datum is niet toevallig gekozen. 15 november wordt beschouwd als de Onafhankelijkheidsdag van Palestina. De organisatoren tonen zo hun solidariteit met Palestina en om de ruim 11 duizend slachtoffers te herdenken, waarvan ruim de helft minderjarig is. Op 7 oktober is de terreurbeweging Hamas een grootschalige aanval op Israël begonnen. De groep Curaçaoënaars is bezorgd over het escalerende geweld van het Israëlische leger richting de Palestijnse burgers. Dit geweld moet volgens hen stoppen. Daarvoor lopen ze aanstaande zaterdag van 4 tot 7 een vreedzame protestmars van Otrobanda naar Punda. De manifestanten willen dat de Curaçaose regering een duidelijke positie inneemt en zich uitspreekt voor een onmiddellijk staakt-het-vuren en een vreedzame bevrijding van het Palestijnse volk.