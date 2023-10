Hòfi Mango opent volgende maand restaurant

Hòfi Mango is hard op weg om de topattractie van Curaçao te worden. Sinds de opening in september vorig jaar hebben al ruim 30.000 mensen het natuurpark bij Sta. Cruz bezocht. Het park van Jandino en Kenneth Asporaat is volop in ontwikkeling. Op 18 november is de officiële opening van de eeuwenoude distilleerderij uit 1707. Daar leren bezoekers over de geschiedenis en het ontstaan van rum op Curaçao. Gasten kunnen er ook rum proeven of op het terras genieten van een rum cocktail. Diezelfde dag is ook de opening van het restaurant onder leiding van masterchef Balentina. De Curaçaoënaar heeft bij 4 Michelin sterrenrestaurants in Europa ervaring opgedaan. Nu gaat hij op zijn geboortegrond de krioyo keuken naar een hoger niveau ontwikkelen. Aan het restaurant wordt een opleiding gekoppeld met als doel jongeren uit Bandabou klaar te stomen voor een culinaire carrière. Onlangs maakte het parlement een excursie naar het park.