Curaçao stelt voorwaarden aan leenovereenkomst met Nederland

Hoewel Curaçao de leenovereenkomst heeft getekend voor de herfinanciering van de coronaleningen, heeft het kabinet-Pisas hieraan een drietal voorwaarden verbonden. Met twee van deze voorwaarden kan Nederland akkoord gaan. Het gaat om een voorbehoud voor de goedkeuring van de leenovereenkomst door de Curaçaose ministerraad en – indien nodig – de Staten. Nederland beschouwt deze als ontbindende voorwaarden bij de leenovereenkomst. Dit betekent dat als er geen goedkeuring komt van de ministerraad of het Curaçaose parlement, de leenovereenkomst alsnog komt te vervallen. Hierdoor zal de volledige lening van bijna 1 miljard gulden onmiddellijk opeisbaar worden. De derde voorwaarde van Curaçao gaat over de inhoud van de leenovereenkomst. Nederland heeft Curaçao haar interpretatie hiervan voorgelegd en gevraagd of deze interpretatie klopt. Zodra deze bevestiging binnen is, zal er ook met Curaçao definitief overeenstemming bereikt zijn over de leenovereenkomst.