Hoge boete voor dronken chauffeur

Een 46-jarige chauffeur is donderdag veroordeeld tot een boete van 1.400 Naf voor rijden onder invloed van alcohol. Tijdens de behandeling van zijn zaak verscheen de man niet in de rechtszaal. Hierdoor is de boete hoger uitgevallen. Als de man niet betaalt, riskeert hij een gevangenisstraf. Tijdens de zitting werd opnieuw benadrukt dat het aantal aanhoudingen van dronken automobilisten nog steeds toeneemt. Door hoge boetes op te leggen hoopt het OM mensen af te schrikken.

De 46-jarige chauffeur werd tijdens een politiecontrole aangehouden wegens rijden onder invloed. De agenten merkten op dat zijn ogen bloeddoorlopen waren. Hij vertoonde duidelijke tekenen van dronkenschap. Er hing ook een sterke alcoholgeur om hem heen. Uit de blaastest bleek dat de man meer dan het dubbele van de toegestane hoeveelheid alcohol in zijn systeem had. Bij de politie gaf de beklaagde toe dat hij een aanzienlijke hoeveelheid rum en likeur had gedronken en behoorlijk dronken was.