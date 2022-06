Twee mannen hebben elk 14 jaar celstraf gekregen voor de ontvoering van een meisje en het plegen van atrako’s. Een derde man kreeg 11 jaar. De ontvoering was door het 17-jarige meisje zelf in scène gezet. De celstraffen van 14 jaar zijn hoger dan het Openbaar Ministerie had geëist. De rechter vond 12 jaar te laag. De familie van het ontvoerde meisje is zwaar getraumatiseerd door het incident.

Meer over atrako om ontvoering trauma vonnis