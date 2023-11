Honden doden 700 kippen en 400 kuikens

Het was een ware slachting bij een kippenfarm in Jan Luis bij Santa Catharina. Loslopende honden hebben daar eerder deze week 700 kippen en 400 kuikens gedood. De Extra schrijft erover vandaag. Een van de buren hoorde geluid en ging erop af. Daardoor zijn zo’n 300 kuikens in leven gebleven. Volgens eerste onderzoek waren de honden pitbulls, schrijft de krant. Kippenfokker Janga is er kapot van. Hij verkoopt zijn kippen normaal grotendeels aan Chinese restaurants. Over een week zouden deze groot genoeg zijn geweest om te verkopen.

Foto: Extra