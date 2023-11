Jorrel Hato in Oranje selectie

In februari debuteerde hij in het eerste van Ajax en nu al is hij opgeroepen voor het Nederlands elftal: de 17-jarige Jorrel Hato. Bondscoach Ronald Koeman neemt Hato mee voor de EK kwalificatiewedstrijden tegen Gibraltar en Ierland deze maand. Hato is geboren in Rotterdam en heeft Curaçaose ouders. Zijn ploeg Ajax presteert dit seizoen moeizaam, maar centrale verdediger Hato is een positieve uitzondering in de selectie. Koeman heeft hem opgeroepen vanwege blessures van andere verdedigers zoals Matthijs de Ligt en Micky van de Ven. Als hij daadwerkelijk speelminuten maakt, staat hij in de top 5 van jongste Oranje-debutanten ooit, waarvan het merendeel meer dan 100 jaar geleden actief was.