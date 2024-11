Honderd kilo cocaïne in beslag genomen op boot te Bonaire

Op Bonaire is zondag honderd kilo cocaïne in beslag genomen. Tijdens een gezamenlijke actie van Marechaussee, Kustwacht, politie en douane werd een actie gehouden in Sorobon. Daar werd een verdacht vaartuig gezien. Na een achtervolging kon de boot in de mangroven in Sorobon tot stoppen worden gebracht en werd het vaartuig onderzocht. In een verborgen compartiment werd de cocaïne aangetroffen. De drugs zijn inmiddels vernietigd. De 48-jarige kapitein, een man met initialen J.M., is aangehouden. De boot is in beslag genomen en wordt nader onderzocht.

De actie werd uitgevoerd door de Multidisciplinaire Maritieme Hub Bonaire (MMHB), dat bestaat uit de Koninklijke Marechaussee, de Kustwacht, het Korps Politie Caribisch Nederland en de Douane. Ze zien gezamenlijk toe op de naleving van wetten en regels met betrekking tot de grensbewaking, grensoverschrijdend goederenverkeer, handhaving van de openbare orde en de veiligheid voor de bewoners van Bonaire. Daarbij werken ze ook gezamenlijk aan de bestrijding van ondermijning.