BES-eilanden krijgen gelijke behandelingswetten

Het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties werkt momenteel aan gelijke behandelingswetgeving in de Caribische delen van Nederland. Uit onderzoek op Bonaire, Sint Eustatius en Saba blijkt dat het wetsvoorstel goed uitvoerbaar en belangrijk is voor de inwoners van de eilanden.

De nieuwe wetgeving betekent dat inwoners van de BES-eilanden straks een beroep kunnen doen op de gelijke behandelingswetten als zij zich gediscrimineerd voelen. Die wetgeving geldt nu nog alleen in het Europese deel van Nederland. Dat maakt de Rijksdienst Caribisch Nederland vandaag bekend.

De Tweede Kamer fracties zijn positief over het wetsvoorstel. Zij vragen zich nog wel af welke praktische en financiële gevolgen de invoering van de gelijke behandelingswetgeving heeft op Bonaire, Sint Eustatius en Saba en of het wetsvoorstel voldoende rekening houdt met de Caribische omstandigheden. Afgelopen vrijdag heeft de minister van BZK de antwoorden op de vragen van de Tweede Kamer naar de Kamer gezonden. De behandeling en stemming over het wetsvoorstel volgt binnenkort.