Rapport Hoge Raad: OM in Nederland is tekortgeschoten in de zaak Jamel Lomp

Het Openbaar Ministerie in Nederland is tekortgeschoten in de zaak rond Jamel Lomp. De Curaçaoënaar stak vorig jaar een vrouw dood in Den Haag. Uit een rapport van de Hoge Raad komt nu naar voren dat het OM cruciale informatie over de man niet had gemeld aan de Justitiële Informatiedienst. Daardoor was in Nederland niet bekend dat hij na een veroordeling voor zware mishandeling een aantal jaar verplicht was opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis in het Verenigd Koninkrijk. Ook had de betrokken officier van justitie geen weet van de tbs-maatregel die hij in Curaçao opgelegd had gekregen. Als die informatie bekend was geweest, was Lomp wellicht niet op vrije voeten geweest ten tijde van de moord.

Het rapport van de Hoge Raad over de dodelijke steekpartij in een Haagse Albert Heijn van vorig jaar geeft strafrechtelijke organisaties aanleiding om “hun werkwijzen onder de loep te nemen”. Dat meldt het Openbaar Ministerie in een reactie op het rapport. Daarin wordt geconcludeerd dat ze, net als toenmalig minister Sander Dekker van Rechtsbescherming en uitvoeringsinstanties tekort zijn geschoten.