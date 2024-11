Statenlid Michelangelo ‘Lo’ Martines vanochtend gearresteerd

Parlementariër Michelangelo ‘Lo’ Martines is vanochtend door medewerkers van het Recherche Samenwerkingsteam aangehouden voor verhoor. De fractieleider van de partij KEM wordt verdacht van witwassen. Het Openbaar Ministerie bevestigt de arrestatie, maar geeft geen verdere informatie. Zoals bekend is Martines als enig fractielid van KEM in het parlement van Curaçao gekozen bij de verkiezingen van 2021. Onlangs bereikte zijn partij een akkoord met de MFK om deel te nemen aan de coalitie. Daarvoor zou deze week een minister worden benoemd. Minister-president Gilmar ‘Pik’ Pisas bracht vanochtend een bezoek aan gouverneur Lucille George-Wout. Het is echter niet bekend of dit verband hield met de arrestatie van Martines.

Martines was bezig met het organiseren van een groot feest ter ere van zijn 51e verjaardag op vrijdag 8 november op het Brionplein in Otrobanda met verschillende artiesten en dj’s.