Maduro: Nieuwe president VS moet contact met Venezuela opnemen

Volgens de Venezolaanse president Nicolás Maduro moet de aanstaande president van Amerika contact opnemen met zijn regering. Hij wil zich niet mengen in de verkiezingsstrijd van een ander land. Maar benadrukt dat of Trump of Harris gesprekken moet beginnen. Dat is volgens hem de enige manier waarop uit de huidige impasse kan worden gekomen. Amerika erkent niet dat Maduro de meest recente presidentsverkiezingen eerlijk heeft gewonnen. Meerdere landen staan op dat standpunt. Volgens de Venezolaanse leider kan de nieuwe leider van Amerika zich echter alleen maar neerleggen bij de huidige situatie. Hij liet weten de Amerikaanse presidentsverkiezingen rustig af te wachten.

Maduro benadrukte meerdere keren op de Venezolaanse televisie dat hij zich niet uitlaat over interne zaken van een ander land. Ook sprak hij geen voorkeur uit voor één van de twee kandidaten. Maar Amerika heeft sancties opgelegd aan het Zuid-Amerikaanse land en die kunnen volgens hem alleen worden opgeheven als er weer gepraat wordt.