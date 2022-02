Hoofd Inspectie van Belastingen mag baan behouden

Hoofd Inspectie van Belastingen Isenia mag haar baan toch behouden. Vorige week kondigde minister Silvania van Financiën een nieuw managementteam aan en moest Isenia een stapje terug doen. Het nieuwe team zou verantwoordelijk worden voor de reorganisatie en modernisering van de Belastingdienst. Het ziet er naar uit dat coalitiepartij PNP daar een stokje voor heeft gestoken. Dat blijkt uit opmerkingen van parlementariër Sheldry Osepa op Facebook. Minister Silvania krijgt deze week veel kritiek over zich heen. Naast deze kwestie zijn er ook nog de beschuldigingen aan de dochter van voormalig minister Gijsbertha. Die daagde Silvania voor de rechter over uitspraken die hij over haar gedaan heeft. Die zaak wordt morgen behandeld.