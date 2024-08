Hoog percentage boetes bij verkeerscontroles

De Curaçaose politie heeft de afgelopen dagen meerdere verkeerscontroles uitgevoerd. Daarbij is het opvallend dat er van de gecontroleerde auto’s een relatief hoog aantal ook daadwerkelijk een bekeuring krijgt. Zo werd er afgelopen zaterdagmiddag gecontroleerd bij het kruispunt Schottegatweg-Noord en Suffisantweg. Daarbij werden 93 voertuigen aangehouden. Volgens de politie zijn hiervoor in totaal 58 processen-verbaal uitgeschreven, voornamelijk voor het rijden zonder veiligheidsgordel, rijbewijs, verzekering, belasting of keuringsbewijs.

Bij een verkeerscontrole een dag eerder op de Argusweg heeft meer dan de helft van de gecontroleerde auto’s een boete gekregen. Van de 45 gecontroleerde wegen kregen 23 een boete. De politie laat weten dat de controles zullen worden voortgezet.