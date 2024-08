Vakbonden en werkgevers tekenen akkoord over maandelijks overleg

Vertegenwoordigers van vakbonden en werkgeversorganisaties hebben een akkoord ondertekend om minstens een keer per maand om tafel te zitten om te praten over onderwerpen die van belang zijn voor de ontwikkeling van ons eiland. Vertegenwoordigers van de lokale sociale partners, vakbondscentrales en werkgeversorganisatie VBC hebben hiervoor een akkoord ondertekend. Edward St. Jacobs van SSK legde zaterdag in de Amigoe uit dat het al meerdere keren is voorgekomen dat het maandelijks overleg tussen werkgevers, vakbonden en de overheid maandenlang niet bijeen wordt geroepen. Met dit nieuw gesloten akkoord blijven werkgevers en vakbonden in ieder geval wel regelmatig overleggen.

De partijen zeggen ook te hopen dat het akkoord ertoe leidt dat de overheid serieuzer omgaat met het zogenaamde tripartiete overleg. Er liggen meerdere voorstellen op tafel om ervoor te zorgen dat het belangrijke overleg niet meer op de lange baan kan worden geschoven.