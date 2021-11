Horecaondernemers lopen risico hun vergunning kwijt te raken

Horecaondernemers die het niet zo nauw nemen met de maatregelen tegen Covid-19 lopen het risico hun vergunning kwijt te raken. Dat zegt hoofdinspecteur van het Ministerie van Economische Ontwikkeling Ronny Cornelis. Zondag besloot een snack-eigenaar zijn zaak weer te openen nadat die de avond daarvoor was gesloten door het inspectieteam. Er waren geen maatregelen getroffen tegen de verspreiding van Covid-19 en er was een grote groep mensen die dicht op elkaar stonden aanwezig. Volgens Cornelis gaan de autoriteiten dergelijke acties niet tolereren. Het inspectieteam van MEO heeft de bevoegdheid om de vergunning van een zaak in te laten trekken als het bedrijf haar wettelijke verplichtingen niet nakomt.

