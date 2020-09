Hotelbezetting met tweederde gedaald

De hotelbezetting op Curaçao was in augustus 66,7 procent minder dan in dezelfde periode vorig jaar. Sommige hotels ontvingen zelfs geen gasten. Er werden bijna 250 boekingen geannuleerd vorige maand, dat is ruim 50 meer dan normaal. De meest gegeven annuleringsredenen waren de gesloten grens voor Amerikaanse reizigers, de angst om te reizen, de verplichte PCR-test en de ticketprijzen. De meeste hotels kunnen met deze cijfers niet eens quitte draaien, meldt CHATA. De hotelvereniging verwacht de komende tijd ook nog geen verbetering.

