Hotels hadden in december 2023 een bezetting van bijna 70 procent

In de maand december vorig jaar bezochten 63.690 toeristen Curaçao. Maar 44 procent daarvan verbleef in een hotel of bungalow. Dat had tot gevolg dat de hotels een kamerbezetting hadden van iets minder dan 70 procent, dat is nog wel 1.9 procent meer dan in december 2022. Die cijfers zijn bekend gemaakt door Chata.

In december 2022 kwamen veel minder bezoekers naar ons eiland, maar koos nog wel 55 procent voor een hotel. De gemiddelde prijs per nacht voor een hotelkamer was 252,27 dollar. Dat is bijna 14 procent hoger dan in december 2022.