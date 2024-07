HRC aan vooravond van historische uitspraak

Morgen is een belangrijke dag voor stichting Human Rights Caribbean. De stichting heeft vier jaar lang een juridische strijd geleverd voor gelijkheid. Ze hopen morgen deze strijd achter zich te kunnen zetten met een positieve uitspraak van de Hoge Raad. Dan doet het hoogste rechtsprekende orgaan binnen het Koninkrijk uitspraak over de openstelling van het burgerlijk huwelijk voor paren van gelijk geslacht. Volgens de stichting geeft de openstelling van het burgerlijk huwelijk een signaal dat alle vormen van liefde en relaties erkend en gewaardeerd worden, wat een inclusievere maatschappij bevordert.

Livestream

Deze cassatiezaak speelt ook op Aruba. De Hoge Raad doet morgen uitspraak in beide zaken. Geïnteresseerden kunnen de uitspraak volgen via de livestream op de website van de Hoge Raad, www.hogeraad.nl. Deze begint om 9.00 uur Curaçaose tijd. Personen die in Den Haag zijn kunnen de mondelinge uitspraak bijwonen. Vooraf aanmelden is niet nodig.