HRDC organiseert rondetafelgesprek

De organisatie Human Rights Defense Curaçao organiseerde gisteren een rondetafelgesprek in het Marriott Hotel & Beach Resort. Daarbij werd gesproken over migratie, mensenrechten en bescherming op Curaçao. Specifieke aandacht ging uit naar de situatie van ongedocumenteerde migranten en de toepassing van artikel 3 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. Tijdens de bijeenkomst werd kritisch gekeken naar de huidige strategieën rondom dit artikel en werd geanalyseerd waarom deze tot nu toe niet het gewenste effect hebben gehad. Aan het einde van de bijeenkomst werd een actieplan gepresenteerd, met de nadruk op samenwerking tussen alle betrokken partijen.

Dit actieplan vormt de eerste stap in een gezamenlijke aanpak van de uitdagingen rondom migratie en mensenrechten. “Het was een dag van constructieve dialoog, gedeeld begrip en het creëren van praktische, uitvoerbare plannen voor verbetering,” aldus Simone de Brabander, de nieuwe directeur van HRDC. Het evenement begon met een korte presentatie over artikel 3 EVRM, bedoeld om alle deelnemers dezelfde basiskennis te geven, vooral voor degenen die minder frequent met het onderwerp werken. Vervolgens was er een paneldiscussie. Advocaten uit Curaçao en Aruba, vertegenwoordigers van de immigratiedienst, het Ministerie van Justitie en andere betrokkenen namen deel aan de discussies.