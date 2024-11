Aqualectra en Seven Seas bereiken akkoord voor waterinstallatie

Aqualectra en de Seven Seas Group hebben een akkoord getekend voor de bouw van een nieuwe waterzuiveringsinstallatie. Deze zal worden gebouwd aan de westkant van luchthaven Hato. De bedoeling is dat deze installatie eind 2026 operationeel is. Gisteren vierden Aqualectra en Seven Seas deze belangrijke mijlpaal. In augustus van dit jaar ondertekenden beide organisaties al een Memorandum of Understanding. Seven Seas werd gekozen via een openbare aanbesteding in februari 2024. Het bedrijf heeft uitgebreide ervaring met de bouw en exploitatie van verschillende ontziltingsinstallaties, zowel in het Caribisch gebied als wereldwijd.

Het ondertekende akkoord tussen Aqualectra en Seven Seas omvat een BOOT-overeenkomst (Build, Own, Operate, Transfer) voor de nieuwe waterzuiveringsinstallatie bij Hato West. De nieuwe installatie zal 25.000 m³ water per dag produceren en gebruik maken van omgekeerde osmose (‘reverse osmosis’), een technologie die al jaren op Curaçao wordt toegepast om zeewater te zuiveren tot betrouwbaar en hoogwaardig drinkwater. De bouw van de nieuwe installatie bij Hato West maakt ruimte vrij op de huidige locatie in Mundu Nobo, die in de toekomst kan worden gebruikt voor toeristische en commerciële investeringen.