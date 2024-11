Kabinet-Schoof weigert koopkrachtdaling in Caribisch Nederland te repareren

In de afgelopen dagen is er veel aandacht geweest voor het nieuws dat de koopkrachtdaling in Caribisch Nederland dit jaar kan oplopen tot 10 procent. Hoewel de Nationale Ombudsman de situatie ‘onbehoorlijk’ noemt, weigert het kabinet-Schoof de situatie echter te repareren. Dat laat staatssecretaris Zsolt Szabó van Koninkrijksrelaties vandaag weten in een brief aan de Tweede Kamer. Over de vraag of Nederland de koopkrachtdaling gaat verlichten, wordt volgens de staatssecretaris pas in het voorjaar van 2025 nagedacht. De inwoners van Caribisch Nederland worden onder meer getroffen door het stopzetten van de subsidie op de vaste aansluitkosten voor elektra en water, zo schrijft Dossier Koninkrijksrelaties vandaag.

Szabó wijst amendementen vanuit de Tweede Kamer om het koopkrachtverlies te beperken resoluut af. Wel houdt hij de mogelijkheid open dat in de voorjaarsnota maatregelen worden opgenomen om de minima, al dan niet ten dele, tegemoet te komen.