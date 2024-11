Parlement van Curaçao blokkeert kandidatuur van Gwendell Mercelina als voorzitter Parlatino

Het parlement van Curaçao heeft vandaag de kandidatuur van parlementslid Gwendell Mercelina voor het voorzitterschap van het Latijns-Amerikaanse en Caribische parlement, Parlatino, afgewezen. Tijdens een vergadering van de Centrale Commissie stemde het parlement over het voorstel om deze kandidatuur in een openbare vergadering te behandelen. Als het voorstel zou worden aangenomen, konden zijn collega-parlementariërs in een openbare zitting aangeven of ze Mercelina steunen of niet. Maar er waren vandaag te weinig collega’s om daar steun aan te geven. Daarmee wordt de kanditatuur niet meer behandeld. Twee weken geleden verklaarde Mercelina officieel zijn kandidatuur voor het presidentschap van Parlatino. Volgens Mercelina hadden hoge functionarissen hem benaderd om zich kandidaat te stellen.

Mercelina kondigde zijn kandidatuur aan voor het presidentschap van Parlatino tijdens een vergadering van de Centrale Commissie van het parlement, waar ook de Algemene Rekenkamer aanwezig was om de jaarrekeningen van 2020, 2021 en 2022 te bespreken. Mercelina was vandaag teleurgesteld over het feit dat hij onvoldoende steun kreeg van zijn collega’s voor de kanditatuur. Hij zag het feit dat hij was benaderd als een erkenning voor het werk dat hij heeft verricht als lid van Parlatino.