Huisartsenpost heeft gratis noodnummer: 9252

De nieuwe Huisartsenpost in het ziekenhuis is vanaf nu ook te bereiken via een gratis telefoonnummer. Wie ’s avonds of in het weekend een afspraak of consult nodig heeft van een huisarts, kan bellen naar 9252. Begin dit jaar opende de Huisartsenpost aan de buitenkant van het CMC. De komst van een Huisartsenpost was een langgekoesterde wens van de huisartsen op ons eiland. Die moesten tot voor kort onderling zonder extra vergoeding de nacht- en weekenddiensten verdelen.