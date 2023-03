Huiszoeking in moordzaak 22-jarige ex-politieagent

De politie heeft gisteren twee huiszoekingen verricht in de moordzaak van de 22-jarige ex-politieagent Niven van Thijs. Dat gebeurde op twee adressen in Stenen Koraal. Daarbij is een voertuig in beslag genomen. Van Thijs werd in de nacht van 18 op 19 maart doodgeschoten. Het schietincident gebeurde bij de rotonde van Palu Blanku. Het voertuig van het slachtoffer werd al direct na de schietpartij in beslag genomen, alsook een vuurwapen en enkele hulzen.

De Curaçaoënaar werkte tot een paar maanden terug bij de politie op Sint Maarten. Hij is inmiddels begraven in besloten kring. Morgen wordt hij herdacht tijdens een heilige mis in de kerk van Suffisant. Deze begint om 18.00 uur.