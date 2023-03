Extra controles Kustwacht op gevaarlijk vaargedrag

De Kustwacht voert de komende periode extra controles uit op zee. De controles zijn met name gericht op illegale chartering van vaartuigen, gevaarlijk vaargedrag van seadoo’s en andere overtredingen op zee. Afgelopen weekend is het team bij Fuikbaai geweest. In totaal zijn 16 bekeuringen gegeven voor verschillende overtredingen. De patrouilles werden in samenwerking met SBAB uitgevoerd. Het belastingaccountantsbureau controleerde pleziervaartuigen die als commerciële vaartuigen worden ingezet en daarvoor geen juiste papieren hebben. De komende periode gaat de Kustwacht meer van dit soort controles houden bij de baaien en stranden op Curaçao.