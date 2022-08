Huldiging voor Little League team

De regering heeft vanmiddag een warm onthaal voorbereid voor het Curaçaose Little League Team. De honkballers komen vanmiddag om kwart over drie aan op Hato. Om zeven uur s’ avonds worden ze op het Brionplein gehuldigd. Daarvoor is er een huldigingsrit die bij Hato begint en in Otrobanda eindigt. De rit langs de carnavalsroute duurt twee uur en begint om vijf uur ‘s middags. Curaçao werd zaterdag internationaal kampioen in de Little League World series. De jongens versloegen het team uit Taiwan in een spannende finale met 1-0. Maar in de grote finale tegen de Amerikaanse kampioen verloren ze met 13-3 van Hawaï. Evengoed is de deelname van Curaçao aan het toernooi een groot succes.