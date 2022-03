Huurverlaging voor Bonairiaanse huurders

Vanaf nu kunnen huishoudens op Bonaire hulp krijgen bij het betalen van hun huur. Via het project Bijdrage Particulier Verhuur krijgen huurders een subsidie. Dit pilotproject wordt toegepast op woningen waarvan de huur maximaal 750 dollar per maand is. De subsidie wordt door de Bonairiaanse overheid en Nederland ter beschikking gesteld. Zij zagen dat woningen in de particuliere sector steeds duurder worden. Niet iedereen kan de huur opbrengen. Dit tijdelijk project moet ervoor zorgen dat huurders minder gaan betalen. Inschrijven kan tot 1 september 2022.

