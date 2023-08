Illegale duikschool op Boka Simon gesloten

Dive Nas op Boka Simon is gisteren gesloten. Het multidisciplinair team ontdekte dat de duikschool illegaal stroom aftapte. Dat gold eveneens voor de woning van de duikschooleigenaar. Aqualectra sloot de stroomkabels af. Volgens de Economische Inspectie had het bedrijf ook geen vergunning. Daarnaast waren de hutjes op het strand illegaal gebouwd. Ronny Cornelis sprak gisteren zijn teleurstelling uit. De duikschooleigenaar is een voormalig politieagent uit Nederland die beter had moeten weten. Verder heeft het team de geparkeerde auto’s op het overheidsterrein weggesleept. De controleurs constateerden dat het terrein als garage werd gebruikt. Het multidisciplinair team bestond naast MEO en Aqualectra verder uit vertegenwoordigers van het VVRP-ministerie en stichting BAB.