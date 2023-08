Azul Airlines breidt vluchten uit vanwege hoge vraag

De route Belo Horizonte – Curaçao doet het goed. Zo goed zelfs dat Azul Airlines een extra vlucht gaat aanbieden. Vanaf woensdag 11 oktober vliegt de Braziliaanse luchtvaartmaatschappij twee keer per week tussen Brazilië en Curaçao. De vluchten worden woensdag en zaterdag uitgevoerd. Dit schema houdt de airline tot 23 november aan, vanwege de nationale feestdagen in Brazilië. Vervolgens zal mid-december de frequentie weer worden opgeschroefd naar twee keer per week. Dat meldt het Curaçaose toeristenbureau CTB.

Het toestel vertrekt woensdags om 1 uur ‘s middags vanuit Belo Horizonte en landt om 6 uur ‘s middags op Hato. De retourvlucht wordt donderdags uitgevoerd om 9 uur ‘s ochtends. De aankomsttijd in Brazilië is 4 uur ‘s middags. Het Braziliaanse vliegveld is de belangrijkste hub van Azul, waardoor reizigers uit São Paulo en Rio de Janeiro makkelijk kunnen overstappen.