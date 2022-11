Importdekking daalt

Curaçao heeft voor vier en een halve maand dollars in kas om importen te kunnen betalen. De norm is drie maanden. Dat meldt de Centrale Bank.

De sterk gestegen prijzen van zowel olie als andere grondstoffen hebben geleid tot een sterke verslechtering van de ruilvoet van Curaçao en Sint Maarten. De ruilvoet is een middel om de economische positie tussen twee landen te bepalen. Daardoor is het tekort op de lopende rekening van de betalingsbalans in 2022 sneller opgelopen dan aanvankelijk werd verwacht.