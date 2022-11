Archell Thompson pleit voor hecht gezinsleven in minidocumentaires

De Curaçaose verhalenverteller en theatermaker Archell Thompson heeft een minidocumentairereeks gemaakt. Thema is een hecht gezinsleven. Voor de reeks volgde hij negen families op Bonaire, St. Eustatius en Saba tijdens hun favoriete bezigheid. Het filmproject is in opdracht van Unicef en benadrukt het belang voor ouders, verzorgers en familieleden om met de kinderen te spelen. Kleine momenten van quality time leiden tot meer zelfvertrouwen in de toekomst van kinderen en stimuleren kinderen om hun eigen unieke talenten te ontwikkelen. De filmpjes worden in de komende weken uitgebracht.

De minidocumentaires maken deel uit van de campagne World Day of Play, die is gestart op 28 mei dit jaar. In februari 2023 zal de campagne worden afgesloten met een interactieve theatervoorstelling, waarbij ouders en verzorgers, onder leiding van Arcell Thompson, de kans krijgen om samen met hun kinderen deel uit te maken van de voorstelling.