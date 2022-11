Vrijdag start bouw Majestic Apartments & Hotel

Na jaren wachten gaat het nu eindelijk gebeuren. Vrijdag gaat de eerste spade in de grond voor de bouw van het Majestic Apartments & Hotel. Het hotelproject van Randy Neuman verrijst voor het strand van Marichi. Al in 2017 kreeg de projectontwikkelaar het terrein in erfpacht. De bouw liep om verschillende redenen vertraging op. Pas vorig jaar werd de bouwvergunning verstrekt. Belangenorganisatie Pro Monumento vocht tevergeefs de bouw van het hotel. Volgens de stichting past het megalomane hotel niet in de historische binnenstad. Het hotel zal bestaan uit 120 kamers, een paar penthouses en suites, een receptie, een zwembad, restaurants en winkels.