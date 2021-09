Het aantal moorden op Curaçao is vergeleken met vorig jaar met meer dan de helft gedaald. Dat zei plaatsvervangend Politiekorpschef Raymond Ellis bij Nos País. Sind januari zijn er 4 mensen het slachtoffer geworden van een moord. Daar is de vermoedelijke moord achter het in Brievengat gevonden lijk nog niet bij inbegrepen. Vorig jaar vonden er over het hele jaar 13 moorden plaats, waarvan er 8 in de eerste zes maanden plaatsvonden.

